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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпиады в Токио Шмелева считает, что нужно популяризировать велоспорт в России

Спортсменка на Играх в Токио вместе с Анастасией Войновой завоевала бронзу в командном спринте
Дарья Шмелева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дарья Шмелева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Велоспорт в России нуждается в популяризации, чтобы за ним чаще следили люди. Такое мнение высказала бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в командном спринте Дарья Шмелева, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Люди из велоспорта меня знают, а вот если брать шире - уже сложнее, - сказала Шмелева. - Я сама знаю далеко не всех чемпионов мира из других видов спорта, есть такая проблема в России. Хотелось бы популяризации нашего вида спорта, чтобы за ним чаще следили. Но здесь уже не все в моих руках".

На Играх в Токио Шмелева в паре с Анастасией Войновой завоевала бронзу в командном спринте в велотреке. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро велогонщицы стали серебряными призерами в той же дисциплине.

Шмелевой 26 лет, в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира и одиннадцать золотых наград европейских первенств.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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