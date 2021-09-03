Божович сменил Парфенова на посту главного тренера футбольного клуба "Арсенал"

ТАСС, 3 сентября. Черногорец Миодраг Божович назначен на пост главного тренера тульского футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на два года. На этом посту Божович сменил Дмитрия Парфенова, который возглавлял "Арсенал" с ноября 2020 года.

"Божович хорошо известен в России по работе с рядом клубов, - сказано в заявлении пресс-службы "Арсенала". - В сезоне-2017/18 он возглавлял оружейников, показав один из лучших результатов в истории тульского футбола - седьмое место в премьер-лиге".

Божовичу 53 года, он уже тренировал тульский клуб в сезоне-2017/18. Последним местом работы черногорского специалиста были самарские "Крылья Советов", которые он возглавлял с октября 2018 года по июнь 2020-го. Ранее черногорский специалист также тренировал московские "Динамо" и "Локомотив", "Ростов", пермский "Амкар", "Москву", под руководством Божовича "Ростов" становился обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Также черногорец возглавлял белградскую "Црвену Звезду", которую в сезоне-2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.

Парфенову 46 лет, ранее он был главным тренером екатеринбургского "Урала", "Тосно" из Ленинградской области и ивановского "Текстильщика". Вместе с "Тосно" он выиграл Кубок России в сезоне-2017/18, вывел "Урал" в финал турнира сезона-2018/19. В качестве игрока Парфенов представлял туляков в 2012 году, когда команда играла в Любительской футбольной лиге. Также он выступал за украинские "Черноморец", "Днепр" и "Арсенал" (Киев), российские "Динамо", "Химки", "Сатурн" и "Спартак", став с последним четырехкратным чемпионом России и один раз - обладателем кубка страны.

В текущем сезоне "Арсенал" потерпел четыре поражения в чемпионате России, одержал одну победу и один раз сыграл вничью. Тульский клуб с четырьмя очками в активе располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги. В прошлом розыгрыше чемпионата России клуб стал 14-м, набрав 23 очка в 30 матчах и сохранив прописку в высшем дивизионе.