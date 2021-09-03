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Летние олимпийские виды спорта

Храмцов хочет стать первым в истории тхэквондо трехкратным олимпийским чемпионом

Спортсмен стал первым российским тхэквондистом, выигравшим олимпийское золото
Максим Храмцов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Максим Храмцов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов хочет стать первым в истории этого вида спорта трехкратным победителем Игр. Об этом спортсмен рассказал в ходе олимпийского урока.

Храмцов выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 80 кг. Спортсмен стал первым российским тхэквондистом, выигравшим олимпийское золото.

"Мотивация никуда не пропала. Планирую выступить, как минимум, на двух Олимпиадах. В нашем виде спорта нет трехкратных олимпийских чемпионов, поэтому хочу стать им", - сказал Храмцов.

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Летние олимпийские виды спорта
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