Россиянка Ручкина завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Александра Ручкина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в прыжках в длину.

Ручкина показала результат 5,49 метра. Золото с паралимпийским рекордом завоевала полька Каролина Кухарчик (6,03), бронза у Микелы Ристоски из Хорватии (5,46). Россиянка Ирина Потехина стала восьмой (4,99). Легкоатлетки выступали в категории Т20, где представлены спортсмены с интеллектуальными нарушениями.

Ручкиной 24 года, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы. Также легкоатлетка неоднократно побеждала на международных соревнованиях. Ручкина начала заниматься спортом в 2012 году в Калининграде.

Потехиной 25 лет, она является победителем и призером международных соревнований. Ранее легкоатлетка увлекалась футболом. С 2017 года она входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые награды, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (85-50-45), второй идет команда Великобритании (37-32-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.