Российские пловцы завоевали золото Паралимпиады в комбинированной эстафете 4х100 м

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российские пловцы Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев с мировым рекордом завоевали золотые медали Паралимпийских игр в Токио в комбинированной эстафете 4х100 м.

Россияне показали результат 4 минуты 6,59 секунды. Серебро завоевала команда Австралии (4.07,70), бронза у сборной Италии (4.11,20). Спортсмены соревновались в категориях с S6 по S10, где представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.

Мозговому 20 лет, он является заслуженным мастером спорта России, двукратным победителем чемпионатов мира и Европы. Ранее на Паралимпиаде в Токио он завоевал золото в плавании на дистанции 100 м на спине. Скалиуху 27 лет, он является четырехкратным чемпионом мира, плаванием начал заниматься в 2001 году в Таганроге, является заслуженным мастером спорта России. На Паралимпиаде в Токио он завоевал бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м баттерфляем.

Калине 34 года, ранее на Играх в Токио он стал победителем на дистанции 100 м брассом и в комплексном плавании на 200 м. До 2013 года на международных соревнованиях Калина представлял сборную Украины. Ранее Калина трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012), также на его счету три серебряные и одна бронзовая медаль Игр, он девять раз завоевывал золото на мировых первенствах и три раза - на чемпионатах Европы. В свободное время Калина занимается структурированием дерева методом браширования, а также увлекается вейкбордингом и серфингом.

Николаеву 20 лет, ранее на Паралимпийских играх в Токио он завоевал золото в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро в плавании на 100 м вольным стилем. Россиянин является двукратным победителем чемпионатов мира и Европы, двукратным серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером мирового первенства. Он начал заниматься плаванием в 2008 году. С 2018 года Николаев выходит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые награды, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (85-50-45), второй идет команда Великобритании (37-32-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.