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Паралимпиада в Токио

Пловец Жданов назвал победу на дистанции 50 м ярким финалом на Паралимпиаде

Россиянин стал трехкратным чемпионом Игр в Токио
Роман Жданов EPA-EFE/HOLLIE ADAMS
Описание
Роман Жданов
© EPA-EFE/HOLLIE ADAMS

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Победа в плавании на дистанции 50 м на спине стала ярким финалом выступлений на Паралимпиаде. Такое мнение журналистам высказал трехкратный паралимпийский чемпион Роман Жданов.

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Результат Жданова составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). Жданов станет знаменосцем на закрытии Паралимпийских игр.

"Я не знал, что иду вторым, просто на финише отдал все оставшиеся силы, - сказал Жданов. - Заплыв прошел хорошо, что нарабатывали, то и выполнил. "Полтинник" - быстрая дистанция, и на ней надо сразу выкладываться по максимуму. Думаю, что эту победу теперь можно назвать ярким финалом моих выступлений на Паралимпийских играх".

"Я планировал быть первым, но о том, чтобы снова выиграть золото с мировым рекордом, не думал. На меня не давило то, что я буду знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр. Это будет другой день и другой настрой, скажем так, а сегодня я был нацелен на финал. Я полностью доволен своим выступлением в Токио", - добавил он.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал также золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые награды на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.

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