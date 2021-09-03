Пловец Жданов назвал победу на дистанции 50 м ярким финалом на Паралимпиаде

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Победа в плавании на дистанции 50 м на спине стала ярким финалом выступлений на Паралимпиаде. Такое мнение журналистам высказал трехкратный паралимпийский чемпион Роман Жданов.

Результат Жданова составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). Жданов станет знаменосцем на закрытии Паралимпийских игр.

"Я не знал, что иду вторым, просто на финише отдал все оставшиеся силы, - сказал Жданов. - Заплыв прошел хорошо, что нарабатывали, то и выполнил. "Полтинник" - быстрая дистанция, и на ней надо сразу выкладываться по максимуму. Думаю, что эту победу теперь можно назвать ярким финалом моих выступлений на Паралимпийских играх".

"Я планировал быть первым, но о том, чтобы снова выиграть золото с мировым рекордом, не думал. На меня не давило то, что я буду знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр. Это будет другой день и другой настрой, скажем так, а сегодня я был нацелен на финал. Я полностью доволен своим выступлением в Токио", - добавил он.

Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал также золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые награды на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем.