Матыцин: легкоатлеты показали в пятницу выступления высочайшего класса на Паралимпиаде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты на Паралимпиаде продемонстрировали выступления высочайшего класса и добились важного достижения. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Александра Могучая стала серебряным призером в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Алексей Кузнецов стал вторым в метании копья сидя, а Александр Работницкий занял второе место в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

"Поздравляю наших легкоатлетов с серебром Игр в Токио! Все они сегодня показали выступление высочайшего класса и добились важного для каждого спортсмена достижения - завоевали паралимпийские награды. Александра Могучая, для которой это четвертая Паралимпиада в карьере, в финале выдала хорошую серию прыжков. Наша спортсменка продемонстрировала свой лучший результат в сезоне. Она уступила лишь новозеландке, чемпионке Игр в Рио, и выиграла свою первую паралимпийскую медаль в карьере", - сказал Матыцин.

"Алексей Кузнецов, многократный призер чемпионатов мира, показал сегодня большую волю к победе. В финале в метании копья он установил рекорд России, девять лет назад на Паралимпиаде в Лондоне наш легкоатлет также был серебряным призером в этой дисциплине. Александр Работницкий, чемпион мира, выбрал хорошую тактику на финал в беге на 1500 метров, он завоевал серебро в красивой борьбе с сильным соперником из Великобритании на финише. Поздравляю тренеров национальной команды с успешным выступлением российских легкоатлетов, желаю нашим спортсменам удачи на Играх в Токио", - добавил он.

Российские спортсмены, на счету которых 34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые награды, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (85-50-45), второй идет команда Великобритании (37-32-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.