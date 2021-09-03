Матыцин: гребец Крылов показал чемпионский характер на Паралимпиаде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио россиянин Леонид Крылов показал чемпионский характер в гребле на байдарке на дистанции 200 метров. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Россиянин Крылов стал серебряным призером Паралимпиады в гребле на байдарке

Крылов стал обладателем серебряной медали Паралимпиады в пятницу, россиянин выступал в категории KL3 (поражение опорно-двигательного аппарата).

"Поздравляю Леонида Крылова с серебром Игр в Токио! Это первая награда российской команды в гребле на Паралимпиаде-2020. Леонид, многократный призер чемпионатов мира и Европы, в финале проявил чемпионский характер, он до последних метров дистанции боролся за победу с украинским соперником, чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Для нашего опытного спортсмена это первая паралимпийская награда в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России и желаю нашим спортсменам удачи на Играх в Токио", - сказал Матыцин.

Крылову 41 год. Он является чемпионом Европы и трехкратным серебряным призером европейских первенств. Также в активе спортсмена серебро и бронза чемпионатов мира.

Российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (85-50-45), на второй строчке идет сборная Великобритании (37-32-38). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.