"Миллион уколов в грудь". Елена Белкина о работе тренера в паралимпийском фехтовании

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российские фехтовальщики на колясках на Паралимпиаде в Токио показали лучший результат в истории - две золотые, две серебряные и три бронзовые награды. За каждой отдельная история, но все объединяет одно имя - Елена Белкина, президент Федерации паралимпийского фехтования, старший тренер женской сборной России, человек, благодаря которому в России стал развиваться этот вид.

Когда Белкина собрала первую группу, спортсмены не верили в успех. "Сказала им - мы поедем в Пекин в 2008 году, а они вытаращились на меня, как дети. Фехтовальщик за три года не родится, ему нужен боевой опыт соревнований на самом высоком психическом, эмоциональном уровне, с утра до ночи фехтуем. До обучения нужна была реабилитация, они были слабы, плюс тренировки и вывод на форму - и все это одновременно", - рассказывает тренер.

Ровно 16 лет назад 3 сентября у российских фехтовальщиков-паралимпийцев прошла первая тренировка, и "белая карта" не понадобилась, за три года россияне завоевали пять лицензий на Игры в Пекине.

Начинание поддержали в Уфе, где Евгений Емельянов организовал первую мужскую группу, с которой стал заниматься Фарит Арсланов. Белкина и Арсланов начали тренировать первое поколение российских паралимпийцев. "Инвалиды, практически никто никакого отношения к спорту не имел, и каждому из них нужно было проходить достаточно сложный период, - рассказала Белкина. - Но в 2004 году в Афинах мне сказали - привезете на чемпионат мира 2006 года кого-то из российских спортсменов, получите лицензию на Игры в Пекине. Впервые участвующая страна может получить "белую карту".

Она взялась за дело сама. "Мы долго искали с мужем, где и как это можно сделать, в итоге нашли институт для людей с ПОДА. Тогда совсем еще юная Ксения Овсянникова, сегодня уже трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта, тоненьким голоском спросила: "А есть вероятность, что вы у нас будете преподавать?" Поняла, что это судьба, надо делать", - вспомнила Белкина.

"Я увидела на втором международном конгрессе по фехтованию в немецком Бад-Вильдунгене специальную программу тренера академии фехтовального искусства Германии Вильфрида Липински, он привез туда подиум, две фехтовальных коляски, приглашал каждого попробовать. Я закончила ГЦОЛИФК [Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма], у нас была лечебная физкультура, но я никогда не слышала об этом ничего. Я начала этим интересоваться, поехала на Игры в Афины, познакомилась с руководителями международного паралимпийского фехтования, отсняла видеоматериал, приехала, перевела правила и стала искать, кому это все предложить. Но никто не брался", - рассказала ТАСС Белкина.

После Второй мировой войны врачи выяснили, что фехтование помогает в восстановлении тяжелых травм спины. А уже на первой Паралимпиаде в 1960 году в фехтовании на колясках участвовало немало стран. Россия к этому направлению присоединилась только в 2005 году.

"Я повезла их через год на первый чемпионат мира желтыми цыплятами - их побили, но они опыт приобрели. А в Пекин поехали пять человек, Люда Васильева стала четвертой, и это было колоссальным достижением. В Лондон отобрались 12 спортсменов, но это были 4-6-е места, а к Играм 2016 года наша команда была моложе и сильнее, чем сейчас, на чемпионат мира в 2017 году мы приехали и взяли 25 медалей, скосили все", - вспомнила Белкина.

На Игры в Рио-де-Жанейро паралимпийскую сборную России не допустили. "Наша команда всегда была чистая, по допингу я работаю до удушения, чтобы все знали правила наизусть, чтобы все заполняли, чтобы все приложения были установлены, - подчеркнула Белкина. - Спортсмен ответственен за то, что попадает в его рот, ничего просто так без врача команды, даже если скорую вызвали, не приведи господь, никто ничего не уколет и не выпьет, пока не созвонится с врачом команды. Фехтовальщику допинг не нужен, у него мозги должны быть включены. Конечно, Игры в Рио - это был удар в под дых".

На Играх в Токио россияне взяли семь медалей. В личном первенстве победил шпажист Александр Кузюков, а вместе с Максимом Шабуровым и Артуром Юсуповым он принес сборной России золото в командных соревнованиях. Серебряные медали завоевали шпажисты Шабуров и Виктория Бойкова. Бронзовые награды на счету рапиристов Людмилы Васильевой и Никиты Нагаева, а также шпажисток Бойковой, Алены Евдокимовой и Юлии Майи, ставших третьими в командном первенстве.

"То, что сделали здесь ребята, девочки, - это фантастика, это потрясающий результат. Здесь очень сильные команды, а китайцы - это космос, мы были на разведке там, видели это своими глазами. Я вообще люблю, когда они ездят куда-то, общаются, смотрят на соперников, в одной раздевалке с ними, едят за одним столом, а потом в соцсетях общаются", - рассказала тренер.

Паралимпийское фехтование - это fair play

На Паралимпийских играх много примеров того, как атлеты поддерживают друг друга. В фехтовании атлеты помогают соперникам, в частности, с оружием.

"Самое главное в паралимпийском спорте, помимо профессиональной борьбы, - это нежное друг к другу отношение, - отметила Белкина. - Каждый понимает, что у другого тоже болит, ведь все прошли через травмы, через восстановление, поэтому это особые отношения. Да, здесь могут поделиться оружием, например, фехтует венгр Ричи Осват с нашим Романом Федяевым, а у Ромки все рапиры летят, бывает такое, такая энергетика, что бы ты ни делал, белый фонарь горит. И Оскар отдает свою. Это и есть fair play, и в нашем спорте много таких моментов".

Белкина училась в ГЦОЛИФК на кафедре фехтования у профессора Давида Тышлера. "Это мой учитель, я до утра могу о нем говорить, и с того дня, когда мы пришли на курс, он всегда называл нас "детишки мои". Это 40-летняя дружба, это учитель жизни, не просто педагог, маэстро, заставил меня книжки писать, я сопротивлялась, а сейчас своих учениц заставляю. Он ездил с нами на соревнования, и даже тому, как мужа или жену выбирать, как в театр ходить, как музыку слушать, как и что читать, да всему", - рассказывает она.

"Но самое главное, чему он учил, - мы тренируем не приемы, а человека в целом. Поэтому я люблю, чтобы мои спортсмены обязательно учились, умели водить машину, выходили замуж, женились, рожали детей. Берешь и ведешь. Моя великолепная семерка, конечно, мне как дети родные", - подчеркнула Белкина.

Тренерское дело - это мазохизм

Как бы спортсмен и тренер ни ценили и любили друг друга, работа наставника очень непроста психологически. "Спортсмен, которого тренер заставляет, от своего заставлятеля не балдеет, ведь это тяжелый труд, иногда вижу - грубят, это значит они готовы драться. Я-то понимаю, она грубит не оттого, что не уважает, - уважает, ценит, боготворит, любит, но это выплеск, так что ж я ребенка своего буду дергать в важный момент? Потом разберемся, и я скорее сама быстрее извинюсь, и тем пример ему подам", - говорит Белкина.

Тренером Елены Белкиной была олимпийская чемпионка Рима Валентина Растворова. "Она родила дочку Лену, и когда вышла из декрета, набрала нас тренировать. Как она заботилась о нас, как старалась, чтобы мы не просто спортсменами были, которые железкой махать умеют, а духовно развитыми людьми. Мне так хотелось стать тренером именно благодаря ее примеру", - вспоминает Белкина.

"Я шла в институт физкультуры именно с этой идеей, - продолжает она, - но я не представляла, что тренер в фехтовании - это миллион уколов в грудь, это мазохизм. Коли сильнее, быстрее, в меня - вот это мы говорим, когда они нас колют. Наша работа - синяки и все на свете, но нужно еще быстрее и сильнее".