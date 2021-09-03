Российские пловцы завоевали 49 медалей на Паралимпийских играх в Токио

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали 49 наград на Паралимпийских играх в Токио и заняли второе место в медальном зачете.

Всего на счету россиян 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград в плавании. Первое место в зачете заняли китайцы (19-19-18), третьей стала команда США (15-10-10).

В составе сборной России золотые медали завоевали Валерия Шабалина (100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием), Анастасия Гонтарь (50 м вольным стилем), Роман Жданов (50 м брассом, 150 м комплексным плаванием, 50 м на спине), Дмитрий Черняев, Андрей Граничка, Мария Павлова (все - 100 м брассом), Богдан Мозговой (100 м на спине), Андрей Николаев (400 м вольным стилем), Андрей Калина (100 м брассом, 200 м комплексным плаванием), Виктория Ищиулова (50 м вольным стилем). Российские пловцы также выиграли командную смешанную эстафету 4х100 метров вольным стилем и комбинированную эстафету 4х100 м.

Серебряные медали на счету Андрея Николаева (100 м вольным стилем), Андрея Гранички (комплексное плавание на 200 м), Артема Исаева, Егора Ефросинина, Дарьи Лукьяненко (все - 100 м брассом), Дарьи Пикаловой (100 м на спине, 100 м вольным стилем), Дениса Тарасова (50 м вольным стилем), Анны Крившиной (50 м вольным стилем), Наталии Бутковой (50 м брассом), Вячеслава Емельянцева, Валерии Шабалиной (оба - 100 м на спине), Виктории Ищиуловой (100 м баттерфляем). Также команда России в составе Анастасии Гонтарь, Елизаветы Сидоренко, Виктории Ищиуловой и Ани Палян стала второй в комбинированной эстафете 4х100 м.

Обладателями бронзовых наград стали Владимир Даниленко (50 м и 100 м на спине, 200 м вольным стилем), Дарья Пикалова (100 м баттерфляем), Роман Жданов (100 м и 200 м вольным стилем), Дмитрий Бартасинский (100 м брассом), Владимир Сотников (100 м на спине), Наталия Буткова (150 м комплексным плаванием), Мария Павлова (200 м комплексным плаванием), Юлия Шишова (50 м на спине, 100 м вольным стилем), Артур Сайфутдинов (100 м брассом), Вячеслав Ленский (400 м вольным стилем), Александр Скалиух (100 м баттерфляем), Аделина Разетдинова (100 м брассом), Вячеслав Емельянцев (200 м вольным стилем) и Роман Макаров (100 м баттерфляем).

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете (34-29-43). Лидерство сохраняет команда Китая (85-51-45), вторыми идут британцы (37-32-39). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.