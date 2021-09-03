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Паралимпиада в Токио

Пловец Макаров признался, что сумел побороться за бронзу на последних пяти метрах

Россиянин во время финала Паралимпиады полагал, что проигрывает медаль

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Роман Макаров думал, что проигрывает медаль во время финала на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио, но смог вырвать бронзовую награду на последних пяти метрах. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

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Макаров проплыл дистанцию за 58,65 секунды. Чемпионом стал представитель Азербайджана Роман Салей (57,81), серебряная награда досталась британцу Стивену Клеггу (57,87).

"Нервное напряжение было высокое, сейчас пришло какое-то опустошение, но в целом я доволен, заплывы прошли так, как планировал, и утренний, и вечерний. Планировал быть догоняющим, и вот получилось на бронзовую медаль. Честно говоря, на финише было не очень понятно, какое место я занял, но на этих соревнованиях на тумбочках есть обозначения, которые показывают твое место, так что увидел лампочки, почувствовал что-то вроде удивления, потом уже - радость, облегчение, море эмоций. Мне в какой-то момент казалось, что я проигрываю, но последние пять метров получилось вырвать", - признался Макаров.

Макарову 37 лет, он родился в Могилеве и до 2010 года представлял Белоруссию, после чего сменил гражданство на российское. Эта Паралимпиада стала для него пятой, пловец является шестикратным паралимпийским чемпионом. Ему принадлежит паралимпийский рекорд, установленный на Играх 2008 года в Пекине (56,90). Помимо этого он является восьмикратным чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.

"Доволен результатом на этих Играх, в целом справился нормально. Трезво оцениваю ситуацию - я уже возрастной спортсмен, мне тяжело тренироваться, выходить на пик формы. Да, задачи всегда ставятся выше, но сейчас можно сказать, что получилось выполнить что-то среднее между задачей-максимум и задачей-минимум. Уезжаю с чувством выполненного долга, хотелось с последней своей Паралимпиады уехать с медалью, красивую точку поставить в карьере", - добавил спортсмен.

"Четких планов нет, но, скорее всего, пойду в тренеры. Посмотрим, получится или нет", - заключил Макаров.

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