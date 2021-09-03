Пловец Макаров признался, что сумел побороться за бронзу на последних пяти метрах

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Роман Макаров думал, что проигрывает медаль во время финала на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио, но смог вырвать бронзовую награду на последних пяти метрах. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Макаров проплыл дистанцию за 58,65 секунды. Чемпионом стал представитель Азербайджана Роман Салей (57,81), серебряная награда досталась британцу Стивену Клеггу (57,87).

"Нервное напряжение было высокое, сейчас пришло какое-то опустошение, но в целом я доволен, заплывы прошли так, как планировал, и утренний, и вечерний. Планировал быть догоняющим, и вот получилось на бронзовую медаль. Честно говоря, на финише было не очень понятно, какое место я занял, но на этих соревнованиях на тумбочках есть обозначения, которые показывают твое место, так что увидел лампочки, почувствовал что-то вроде удивления, потом уже - радость, облегчение, море эмоций. Мне в какой-то момент казалось, что я проигрываю, но последние пять метров получилось вырвать", - признался Макаров.

Макарову 37 лет, он родился в Могилеве и до 2010 года представлял Белоруссию, после чего сменил гражданство на российское. Эта Паралимпиада стала для него пятой, пловец является шестикратным паралимпийским чемпионом. Ему принадлежит паралимпийский рекорд, установленный на Играх 2008 года в Пекине (56,90). Помимо этого он является восьмикратным чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.

"Доволен результатом на этих Играх, в целом справился нормально. Трезво оцениваю ситуацию - я уже возрастной спортсмен, мне тяжело тренироваться, выходить на пик формы. Да, задачи всегда ставятся выше, но сейчас можно сказать, что получилось выполнить что-то среднее между задачей-максимум и задачей-минимум. Уезжаю с чувством выполненного долга, хотелось с последней своей Паралимпиады уехать с медалью, красивую точку поставить в карьере", - добавил спортсмен.

"Четких планов нет, но, скорее всего, пойду в тренеры. Посмотрим, получится или нет", - заключил Макаров.