Велогонщица Шмелева не считает, что автоспорт должен быть представлен на Олимпиаде

ТАСС, 3 сентября. Бронзовый призер Игр в Токио в командном спринте в велотреке россиянка Дарья Шмелева скептически относится к перспективам автоспорта в олимпийской программе. Комментарий спортсменки приводит "Спорт-Экспресс".

"Машину и велосипед сравнивать все же некорректно, и в моем понимании автогонки не совсем похожи на классический спорт, если вопрос лично ко мне, то уже сейчас я не до конца понимаю смысла многих олимпийских видов спорта, для нас все же ключевое - это физическое состояние и труд на тренировках, соревнованиях, когда полностью участвует тело человека, напрягаются мышцы, не спорю, в автоспорте нагрузки не меньше, только это немного не то. Хотя рассмотреть такую инициативу можно, в принципе, мир движется вперед, пусть и спорт развивается, в любом случае пусть хоть занимаются чем угодно, ралли, мотогонками, ездят по треку, делают что хотят. Главное не сидят на диване и не критикуют других спортсменов, вот это напрягает и обижает", - сказала она.

Шмелевой 26 лет, помимо бронзы на Играх в Токио, она имеет серебряную награду Олимпиады в 2016 года (командный спринт). Также она является четырехкратной чемпионкой мира и 11-кратной победительницей чемпионатов Европы.