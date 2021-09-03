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Собянин вручил награды чемпионам мира по пляжному футболу

Футболистам и их тренерам также была объявлена благодарность мэра Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды чемпионам мира по пляжному футболу и отметил, что футболисты достойно защитили честь Москвы и России.

На церемонии награждения мэр заявил, что власти Москвы очень волновались, когда им выпала честь организовать чемпионат мира по пляжному футболу в столице. "Москва не курортный город, один из самых крупнейших северных городов, но подготовиться - это одно, а вот выступить на таком чемпионате - это совсем другое. То, как вы играли, нервы были на пределе, потому что много матчей проходило на грани: с дополнительным временем, пенальти. Какое у вас было состояние, даже трудно себе представить, тем не менее вы вели себя достойно, мужественно и показали высочайший класс игры. Огромное вам спасибо от всех любителей футбола. Вы достойно защитили честь нашего города и нашей страны", - сообщил Собянин.

Футболистам и их тренерам была объявлена благодарность мэра Москвы. В числе награжденных - Федор Земсков, Андрей Котенев, Станислав Кошарный, Юрий Крашенинников, Алексей Макаров, Борис Никоноров, Андрей Новиков, Артур Папоротный, Денис Пархоменко, Остап Федоров и Антон Шкарин.

Также Собянин наградил главного тренера сборной Михаила Лихачева. В свою очередь главный тренер сборной выразил признательность за то, что Москва приняла Чемпионат мира и сделала это максимально успешным образом. "Все наши зарубежные партнеры в полном восторге от того, как прошел чемпионат. Конечно, в условиях таких ковидных ограничений мы сделали максимум, и, конечно, большое вам спасибо за содействие в том, что с 2010 года ежегодно проходят международные турниры по пляжному футболу. Надеюсь, эта хорошая традиция будет продолжена в ближайшем будущем", - сказал Лихачев.

XI чемпионат мира FIFA по пляжному футболу прошёл в Москве с 19 по 29 августа. Россия впервые принимала эти соревнования.

Все матчи чемпионата были проведены на временном стадионе, возведенном на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Там же были организованы фан-зона и сцена, на которой ежедневно проходили концерты и иные зрелищные мероприятия для болельщиков. С учетом санитарно-эпидемиологических требований заполняемость стадиона была ограничена. Тем не менее, матчи московского чемпионата смогли посетить порядка 55 тысяч человек.

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