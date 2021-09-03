Легкоатлетка Ручкина осталась недовольна своим выступлением на Паралимпиаде

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Александра Ручкина, завоевавшая серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в прыжках в длину, недовольна своим результатом. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ручкина показала результат 5,49 метра. Золото с паралимпийским рекордом завоевала полька Каролина Кухарчик (6,03), бронза у Микелы Ристоски из Хорватии (5,46). Легкоатлетки выступали в категории Т20, где представлены спортсмены с интеллектуальными нарушениями.

"Я недовольна своим результатом, надеялась на лучшее и была готова показать более высокий результат. Не знаю, с чем это связано. Меня немножко подвела техника, может, очень долго ждали старта, волновались, было много мыслей. Не хочу на это все спихивать, но мне очень хотелось прыгнуть дальше", - заметила Ручкина.

"Если сравнивать чемпионат мира и Паралимпиаду, то здесь все хорошо было, здесь не было больше давления. Когда вышла в сектор выступать, переживаний не было", - добавила спортсменка.

Ручкиной 24 года, она является серебряным призером чемпионатов мира и Европы. Также легкоатлетка неоднократно побеждала на международных соревнованиях. Ручкина начала заниматься спортом в 2012 году в Калининграде.