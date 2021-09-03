Российские пловцы рассказали, что "на зубах" вырывали победу в эстафете на Паралимпиаде

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российские пловцы "на зубах" вырывали победу в комбинированной эстафете на Паралимпийских играх в Токио. Об этом после окончания соревнования журналистам заявил один из участников эстафетной четверки Андрей Николаев.

В составе команды выступили Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Николаев, дистанцию 4х100 м они преодолели с мировым рекордом - 4 минуты 6,59 секунды.

"Вставал на тумбочку уже отрешенно, думал только об этих ста метрах, - сказал Николаев. - И когда прыгнул, то даже не знаю, о чем думал, просто прыгнул и начал куда-то плыть, даже не видя соперников. На последних метрах меня догнал австралиец, итальянцы немного подпирали, но я на зубах вырвал эту победу. Скрипя зубами - у меня даже язык заболел, настолько сильно я его сжал".

Скалиух отметил уникальность одержанной победы. "Эстафета - более зрелищный вид, куда приходят поболеть абсолютно все, даже те, кто закончил свои выступления на сегодня. Мы смогли показать достойное выступление, благодаря которому нас запомнят надолго. После этого можем смело собирать чемоданы и отправляться домой с улыбкой на лице", - сказал он.

В таком составе российская эстафетная команда выступает с 2019 года. "Поэтому мы рассчитывали на победу, хотя, конечно же, никогда не стоит недооценивать соперников, - заметил Мозгов. - Мы все переживали, но надеялись, что все закончится так, как и закончилось, - красиво. Я очень доволен тем, как проплыл свой этап, получилось улучшить свое время и установить мировой рекорд. Вся команда выступила просто отлично, поэтому у нас такой феерический результат".

Калина признался, что не ожидал, что команде удастся обновить мировой рекорд. "Честно говоря, мы планировали другие командные секунды и очень сильно удивились. Потому что наш предыдущий результат, показанный на чемпионате мира 2019 года, мы считали недосягаемым. А сегодня мы улучшили его на три секунды. И это наша общая победа. Мы благодарим всю нашу команду, правительство Японии, организационный комитет, всех, кто причастен к Паралимпиаде в такое тяжелое время. За то, что мы здесь и можем показывать лучшие результаты", - сказал спортсмен.