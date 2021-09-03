Матыцин: Россия гордится выступлением пловцов на Паралимпиаде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Страна благодарна российским пловцам, за показанные результаты на Паралимпийских играх в Токио. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В заключительный соревновательный день российские пловцы завоевали четыре медали. Роман Жданов одержал победу на дистанции 50 м на спине в категории S4 (поражение опорно-двигательного аппарата), российская команда в составе Богдана Мозгового, Андрея Калины, Александра Скалиуха и Андрея Николаева выиграла эстафету 4х100 м в категориях с S6 по S10 (ПОДА), Виктория Ищиулова завоевала серебро на дистанции 100 м баттерфляем (S8), а Роман Макаров стал бронзовым призером в аналогичной дисциплине в категории S12 (слабовидящие атлеты).

"Поздравляю российских пловцов с прекрасным выступлением в заключительный день соревнований по плаванию на Играх в Токио и завоеванием золота, серебра и бронзы. Жданов выиграл свою третью золотую медаль на Паралимпиаде-2020, наш спортсмен вырвал победу на финише касанием и установил новый мировой рекорд. Мужская команда уверенно провела эстафету и выиграла с большим преимуществом над преследователями, 16-летняя Ищиулова стала серебряным призером и завоевала третью медаль на своих дебютных Играх, а для Макарова, шестикратного паралимпийского чемпиона, выигранная сегодня бронза стала 14-й наградой Игр в карьере", - сказал Матыцин.

"Наши пловцы блестяще выступили на Паралимпиаде-2020, они принесли России 49 медалей: 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых. Российские спортсмены установили несколько рекордов мира и Паралимпийских игр, мы благодарны им за результаты, показанные в Японии, и гордимся их выступлением. Поздравляю с успехом команды тренеров сборной России и Паралимпийский комитет России!" - заключил министр.

Сборная России завоевала 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды и занимает четвертое место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (85-53-46), второй идет команда Великобритании (37-34-40), третьей - команда США (34-34-24). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.