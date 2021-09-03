Олимпийская чемпионка Сотникова не исключает, что станет эстрадной певицей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова не исключает, что попробует свои силы в качестве эстрадной певицы. Об этом она рассказала в пятницу во время марафона "Новое знание".

Сотникова является чемпионкой Игр 2014 года, сейчас она работает тренером в своей академии фигурного катания и выступает в ледовых шоу. Недавно она заключила контракт с музыкальным лейблом.

"Я такой человек - мне надо попробовать все в этой жизни, - сказала Сотникова. - Так что если я запою, то вы не удивляйтесь. Но это не значит, что я запою и будут выступать на сцене, хотя кто знает".

"Я буду развиваться не только как тренер со своей школой, но и смогу в кино сняться или реально запою. Может, у меня будут многочисленные проекты. Это все в совокупности направлено на собственное развитие", - отметила она.

Сотникова отметила, что ее участие в последнем музыкальном конкурсе "Новая волна" является "маленьким шажочком" в этом направлении.