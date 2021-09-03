Морозов назначен представителем России в Совете по физической культуре и спорту стран СНГ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов назначен на должность полномочного представителя РФ в Совете по физической культуре и спорту стран СНГ. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

На этом посту Морозов сменил Ксению Машкову. МИД России в скором времени проинформирует исполком СНГ о принятом решении.

Совет по физической культуре и спорту входит в соглашение о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников СНГ.

С 4 по 11 сентября в Казани пройдут Игры стран СНГ. Первоначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии - на 2021 год. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр стран СНГ включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 184 комплекта наград.