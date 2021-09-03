Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составит €2 млн

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Призовой фонд матча за мировую шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим составит €2 млн. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

"Призовой фонд матча за шахматную корону составит €2 млн, давно такого не было. Последний раз такой был еще в каспаровские времена. Особенно если в пересчете на сегодняшний день. Чуть больше половины получает победитель, и чуть меньше - проигравший, 60 на 40 примерно", - сказал Дворкович.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.