Буханов намерен снова претендовать на пост генерального директора РУСАДА

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов будет участвовать в новом конкурсе на замещение должности. Об этом Буханов сообщил ТАСС.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа 2020 года, он являлся одним из официальных кандидатов на пост генерального директора агентства, заблаговременно подав все необходимые документы. Однако 27 августа наблюдательный совет РУСАДА на своем заседании принял решение организовать новые выборы, утвердив перед этим новое положение о комиссии по выборам генерального директора, в состав которой должны войти два независимых эксперта в статусе наблюдателей без права голоса.

"Я буду участвовать в конкурсе. Для меня самое главное не должность, а миссия по восстановлению РУСАДА в качестве равноправного участника мировой антидопинговой системы", - подчеркнул Буханов.

"Ситуация, сложившаяся в настоящее время, является искусственной, не соответствующей реалиям спортивных достижений страны. Современное поколение спортсменов максимально достойно быть полноправным участником международного спорта со всеми атрибутами великой державы. Осталось завершить реформы антидопинга в стране, чтобы сама антидопинговая система стала достойной достижений наших великих спортсменов. У меня есть цель, моя команда обязательно победит кризис, а вместе мы обеспечим результат", - добавил собеседник ТАСС.

До августа 2020 года пост генерального директора РУСАДА занимал Юрий Ганус.