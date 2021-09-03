Выборный конгресс FIDE должен пройти в Ханты-Мансийске в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Конгресс Международной шахматной федерации (FIDE), на котором пройдут выборы президента организации, состоится в Ханты-Мансийске в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович.

Дворкович был избран президентом FIDE в начале октября 2018 года.

"Работа началась с подготовки самого конгресса FIDE и генеральной ассамблеи, где должны состояться выборы. Предвыборную кампанию, конечно, я не веду пока. Главное - работать успешно, чтобы вся команда работала успешно, показывать результаты, а тогда можно завоевать доверие", - отметил Дворкович.

"Мы планируем в Ханты-Мансийске", - сказал он о месте проведения.

Ранее Дворкович заявил ТАСС, что планирует участвовать в выборах.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.