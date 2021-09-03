Дворкович: разговоры о лимите на легионеров прекратятся, если заниматься детским футболом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Разговоры о лимите на легионеров в чемпионате России станут неактуальны, если детско-юношеский футбол будет хорошо развит. Такое мнение в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Ранее общее собрание клубов Российской премьер-лиги обсуждало отмену лимита, инициированную Российским футбольным союзом. Было принято решение вернуться к этому вопросу 1 октября.

"Я считаю, что главное - заниматься детско-юношеским футболом, тогда про лимиты можно будет вообще не думать и не рассуждать. Это точно не самый главный вопрос современности. Есть лимит, нет лимита, но если мы поднимем футбол с уровня детско-юношеского, то все будет в порядке. Независимо от лимита", - сказал он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.