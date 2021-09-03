Хендрикс и Кофрие вошли в заявку "Спартака" на Лигу Европы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник Максимилиано Кофрие и полузащитник Йоррит Хендрикс вошли в заявку московского футбольного клуба "Спартак" для участия в групповом турнире Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Всего в заявку "Спартака" попали 28 игроков: вратари Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артем Ребров и Александр Селихов; защитники Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс; нападающие Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Александр Соболев.

В конце августа "Спартак" подписал с Кофрие долгосрочный контракт. Хендрикс выступает за красно-белых с января 2021 года.

"Спартак" стал участником группового этапа Лиги Европы, проиграв в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов португальской "Бенфике" (поражения со счетом 0:2 дома и на выезде). На групповом этапе московский клуб сыграет с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией". В первом туре красно-белые 15 сентября на своем поле встретятся с "Легией" (начало - 17:30 мск).