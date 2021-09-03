Аликин заявил, что Елисееву нужно спуститься на землю после конфликта с тренером сборной

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Призер чемпионата мира Матвей Елисеев не имел права идти на конфликт со старшим тренером сборной России Юрием Каминским, в биатлоне он еще не добился тех высот, чтобы игнорировать требования специалиста. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, бывший тренер сборной Владимир Аликин.

В пятницу стало известно, что Елисеев был переведен в группу Сергея Башкирова, в составе которой к сезону в частности готовятся чемпион мира Александр Логинов и олимпийский призер Евгений Гараничев. Основанием для этого стала конфликтная ситуация, которая произошла между Каминским и Елисеевым на последнем тренировочном сборе: биатлонист отказался выполнять требования тренера.

"Плохо, что они не смогли найти общий язык, - сказал Аликин. - Но в этой истории Елисеева надо было ставить на место. Все-таки Каминский является старшим тренером сборной, и спортсмен обязан был его слушаться, это прописано у него в контракте. Если он перешел границу, значит, туда ему и дорога. Его вообще можно было отчислять, ему еще повезло, что его просто перевели".

"Раскидываться кадрами, конечно, нельзя, но он что, великий биатлонист? Почему он себя так ведет? Ему надо спуститься на землю и для начала что-нибудь выиграть в личной гонке, тогда уже можно будет гнуть пальцы веером. Логинов же, по большому счету, не ведет себя так, хотя является лидером команды. Да и другие наши спортсмены раньше себя так не вели, тот же Антон Шипулин, почему же Елисеев позволяет себе такое разгильдяйство?" - добавил он.

Должна быть жесткая дисциплина

Елисееву 28 лет, на его счету две бронзовые награды чемпионатов мира в эстафете. На Кубке мира в личных гонках он только раз сумел попасть на призовое место. Каминский работает в мужской сборной России с прошлого сезона, однако с Елисеевым работал впервые - в прошлом году спортсмен находился на самоподготовке.

"Надо было решать это весной: те, кто не хотел тренироваться с Каминским, ушли к Башкирову. Или он думал, что ему дадут поблажку, что он будет лидером? Но он повел себя так, что нашла коса на камень. И я на стороне тренера - он абсолютно прав. Каминский все же старший тренер, который отвечает за команду", - сказал Аликин.

"Но тренерский штаб у нас слабенький, иначе его бы сразу поставили на место. Сейчас же получается так, что он то у одного, то у другого, после - перейдет к третьему. Если так продолжится, то это уже будет не сборная, а подзаборная. Должна быть жесткая дисциплина, тогда и результат будет", - заключил собеседник агентства.