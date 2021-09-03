Фазель: игроки НХЛ будут выступать на Олимпиаде-2022 на тех же условиях, что и в Сочи

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут выступать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине практически на тех же условиях, касающихся вопросов страхования и логистики, что и на Играх 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В пятницу стало известно, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде.

"Мы будем работать по тому же контракту, что был в Сочи, имеются в виду страховка и логистика. Добавил проблем ковид, это большой риск, но организаторы в Китае рассказали, что шанс заразиться - почти ноль процентов. Будет очень строгий протокол. Наверняка всем придется быть вакцинированными - от игроков до журналистов, но это очень важно", - сказал Фазель.

"Это очень важное событие. Всегда было моей мечтой, чтобы играли лучшие хоккеисты на Олимпиадах. Для хоккея это важное событие, важно для игроков, для которых быть на Играх - мечта", - отметил он.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год, на Играх в Сочи победу одержали канадцы. --0--шд/мвв/ор