Третьяк не исключил "усиления" тренерского штаба сборной России по хоккею перед Олимпиадой

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) может внести коррективы в тренерский штаб сборной России перед Олимпиадой с учетом участия в турнире игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде. В то же время существует вероятность отзыва хоккеистов в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

"Что касается усиления тренерского штаба, то мы сможем внести коррективы до начала Игр, когда станет точно известно, поедут ли игроки североамериканской лиги в Пекин. Это будет после 10 января", - сказал Третьяк.