Карпин назвал чувствительной потерю футболистов Фернандеса и Ионова для сборной России

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Потеря защитника Марио Фернандеса и полузащитника Алексея Ионова для сборной России по футболу перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра чувствительнее, чем травма хавбека Даниила Фомина. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

Матч пятого тура отборочного цикла чемпионата мира 2022 года между сборными Кипра и России пройдет 4 сентября в Никосии. Встреча начнется в 19:00 мск. Фернандес и Ионов не полетели с командой на Кипр, Фомин из-за травмы покинул расположение сборной.

"Если конкретно по этим [игрокам], то чувствительнее потеря Марио и Ионова, потому что Фомин в заявку не попал, - сказал Карпин, отвечая на вопрос, травма кого из игроков была чувствительнее. - Если бы игра была через два-три дня, то, возможно, попали в состав. Травмами не назвал бы, дискомфорт. Играя через два дня на третий, рисковать не можем".

В турнирной таблице группы H отборочного турнира чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).