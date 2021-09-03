Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Богдана Мозгового, Андрея Калину, Андрея Николаева, Александра Скалиуха с победой в соревнованиях по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 метров на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Победа в эстафете - одной из наиболее интересных и зрелищных дисциплин в плавании - требует от спортсменов исключительной самоотдачи, собранности, умения точно рассчитать свои силы. И вы выступили на отлично, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что победа пловцов является свидетельством потенциала российской паралимпийской школы. Россияне показали результат 4 минуты 6,59 секунды. Серебро завоевала команда Австралии (4.07,70), бронза у сборной Италии (4.11,20).

Спортсмены соревновались в категориях с S6 по S10, где представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата.