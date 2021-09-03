Брагин: тренеров не пугает, что НХЛ может изменить решение по участию игроков в Олимпиаде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не пугает, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) может в последний момент изменить решение по участию игроков в Олимпиаде 2022 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер россиян Валерий Брагин.

В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Соглашение допускает возможность отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Положительное решение НХЛ о поездке в Пекин мы ожидали. Оговорка, что лига может отказаться, нас не пугает, - сказал Брагин. - Мы в штабе готовы к любому развитию событий. Я лично работал почти со всеми игроками, кто выступает сейчас за океаном, кого-то знаю совсем с раннего возраста".

"Со всеми сохранился хороший контакт, общаемся до сих пор и с удовольствием поработаем вместе. Мы будем внимательно следить за выступлением каждого кандидата в сборную и в России, и в НХЛ. Мы смотрим все матчи, в Северной Америке у нас постоянно работают скауты. Помимо скаутов, у нашего штаба есть вся информация: видеонарезки всех смен интересующих нас игроков к нам поступают сразу после любого матча, мы в любой момент можем их изучить", - добавил он.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что ФХР продолжит готовить два состава национальной команды на Олимпийские игры 2022 года.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.