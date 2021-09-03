Россияне завоевали семь наград в первый медальный день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали семь наград - пять золотых и две серебряные - в первый медальный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

В пятницу разыгрывались медали только в греко-римской борьбе. Победы одержали россияне Динислам Бамматов (весовая категория до 60 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Ислам Алиев (до 77 кг), Ауэс Гонибов (до 82 кг) и Мухаммад Евлоев (до 87 кг). Вторыми стали Курбон Коналиев (до 55 кг) и Зелимхан Цуров (до 97 кг).

В медальном зачете россияне занимают первое место, на второй строчке идут спортсмены из Азербайджана (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые медали), на третьей позиции расположились белорусские атлеты (2-1-0).

Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года и впоследствии - на 2021 год. В соревнованиях выступят спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. В программу Игр стран СНГ включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 184 комплекта наград, завершится турнир 11 сентября.