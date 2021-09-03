Быков: НХЛ не испортит хоккейный праздник на Олимпиаде, если в итоге не отпустит игроков

В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Соглашение допускает возможность отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Насколько это правильное решение, надо спрашивать у тех, кто работает в НХЛ. Я буду очень рад, если все игроки из Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх, иначе это просто будет несправедливо по отношению к тем хоккеистам, которые представляют свои страны, и вообще ко всему хоккейному сообществу, - сказал Быков. - Я читал, что НХЛ вплоть за месяц до начала Олимпиады может изменить решение. Они везде ставят свои условия, все хоккейное сообщество должно идти им навстречу".

"Я не очень с уважением отношусь к этой организации, хоть там и играют лучшие хоккеисты мира. Но то, как они относятся ко всему хоккейному сообществу, у меня вызывает даже гнев. Качество и зрелищность Олимпиады от этого в какой-то степени, может быть, и повысится, но сама Олимпиада вне всех лиг, это самый большой праздник спорта в мире. Поэтому даже если НХЛ не отпустит в итоге своих игроков, от этого качество праздника не испортится", - добавил он.

"Олимпиада подразумевает под собой праздник для лучших спортсменов, поэтому было бы здорово, если бы хоккеисты из-за океана приняли бы в ней участие. Это было бы здорово и для болельщиков, и для специалистов, и для эволюции хоккея в целом. Мы будем переживать и болеть за сборную России, а игра покажет [смогут ли они повторить успех]", - отметил Быков.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.