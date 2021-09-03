Третье золото пловца Жданова. Российские паралимпийцы побили рекорд по числу наград

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России установила новое для себя достижение по количеству завоеванных наград на Паралимпиадах за два дня до окончания Игр в Токио. Одним из героев соревнований стал пловец Роман Жданов, выигравший в пятницу свою третью золотую медаль на дистанции 50 м на спине.

На эту тему Сборная России установила рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх

Всего в десятый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и две бронзовые награды. Кроме Жданова медаль высшего достоинства принесли сборной страны пловцы Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев, с мировым рекордом победившие в комбинированной эстафете 4х100 м. Серебро завоевали легкоатлеты Александра Могучая, Александра Ручкина (обе - прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Александр Работницкий (бег на 1 500 м), гребец Леонид Крылов (байдарка, 200 м) и пловчиха Виктория Ищиулова (100 м баттерфляем). Бронзу сборной России принесли пловец Роман Макаров (100 м баттерфляем) и легкоатлетка Елена Горлова (метание клаба). За два дня до окончания Паралимпиады российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете. Всего на счету российских спортсменов 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. На третьем месте располагается команда США (34-34-24), лидерство сохраняет сборная Китая (85-52-46), вторыми идут британцы (37-34-40). 107 наград стали для российской команды новым рекордом по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах. Ранее лучшим результатом сборной России было 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых) на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне. Россияне в оставшиеся дни имеют возможность улучшить свое достижение. В субботу на Играх в Токио будет разыграно 49 комплектов медалей, в заключительный день - 15. Бремя знаменосца не стало помехой для мирового рекорда 23-летний пловец Жданов днем ранее был избран знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр, а в пятницу сумел выиграть не только третье золото Паралимпиады, но и установить новый мировой рекорд. Россиянин в пятницу обновил собственное достижение на дистанции 50 м на спине, установленное в сентябре 2019 года.

"Я не знал, что иду вторым, просто на финише отдал все оставшиеся силы, - сказал Жданов. - Заплыв прошел хорошо, что нарабатывали, то и выполнил. "Полтинник" - быстрая дистанция, и на ней надо сразу выкладываться по максимуму. Думаю, что эту победу теперь можно назвать ярким финалом моих выступлений на Паралимпийских играх". "Я планировал быть первым, но о том, чтобы снова выиграть золото с мировым рекордом, не думал. На меня не давило то, что я буду знаменосцем нашей команды на церемонии закрытия Игр. Это будет другой день и другой настрой, скажем так, а сегодня я был нацелен на финал. Я полностью доволен своим выступлением в Токио", - добавил он. Жданову 23 года, он родился в Горно-Алтайске, начал заниматься спортом в 2013 году, россиянин является заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На чемпионатах Европы он завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Президент РФ Владимир Путин поздравил знаменосца Жданова с очередной победой на Паралимпиаде в Токио. "Триумфальный успех в Токио - не только ваше выдающееся личное достижение, но и значимый вклад в общий победный счет нашей сборной. И конечно, это яркая страница в истории отечественного паралимпийского спорта", - говорится в телеграмме, опубликованной в пятницу на сайте Кремля. Скрипя зубами - к золоту Паралимпиады Российские пловцы на Паралимпийских играх в Токио внесли большой вклад в выступление всей команды, завоевав 49 наград и заняв второе место в медальном зачете. На счету отечественных пловцов в итоге оказалось 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград. Первое место в зачете плавательного турнира заняли китайцы (19-19-18), третьей стала команда США (15-10-10). Последнее золото сборной России принесла мужская команда в комбинированной эстафете.

"Мы рассчитывали на победу, хотя, конечно же, никогда не стоит недооценивать соперников, - заметил плывший на первом этапе Мозговой. - Мы все переживали, но надеялись, что все закончится так, как и закончилось, - красиво. Я очень доволен тем, как проплыл свой этап, получилось улучшить свое время и установить мировой рекорд. Вся команда выступила просто отлично, поэтому у нас такой феерический результат". Принявший эстафету от Мозгового Калина признался, что не ожидал, что команде удастся обновить мировой рекорд. "Честно говоря, мы планировали другие командные секунды и очень сильно удивились. Потому что наш предыдущий результат, показанный на чемпионате мира 2019 года, мы считали недосягаемым. А сегодня мы улучшили его на три секунды. И это наша общая победа", - сказал спортсмен. "Вставал на тумбочку уже отрешенно, думал только об этих ста метрах, - сказал плывший на последнем этапе Николаев. - И когда прыгнул, то даже не знаю, о чем думал, просто прыгнул и начал куда-то плыть, даже не видя соперников. На последних метрах меня догнал австралиец, итальянцы немного подпирали, но я на зубах вырвал эту победу. Скрипя зубами - у меня даже язык заболел, настолько сильно я его сжал".