Брызгалов считает, что выбор второго и третьего вратарей на Олимпиаду будет непростым

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Все российские вратари, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), очень высокого класса, поэтому перед тренерским штабом сборной России будет стоять очень сложный выбор перед Олимпийскими играми, которые пройдут в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.

В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Это отличная новость, очень положительно отношусь к этому решению: будет высококлассный хоккей, который будет интересно смотреть. Вопрос о том, кто может из вратарей поехать на Олимпиаду, очень тяжелый. Наверняка это Андрей Василевский в качестве первого номера, но второго и третьего вратарей очень сложно выбрать. У нас все вратари высокого класса - и [Игорь] Шестеркин, и [Илья] Сорокин, и [Семен] Варламов, и Сергей Бобровский - выбор просто невероятный, и сделать его будет очень тяжело", - сказал Брызгалов.

"Удастся ли россиянам повторить успех Олимпиады 2018 года? Вполне возможно, я не исключаю. У нас прекрасные вратари, у нас есть сумасшедшие нападающие. У нас есть ребята, которые могут выиграть Олимпиаду, но не знаю, смогут ли тренеры правильно распорядиться этими звездами", - добавил собеседник ТАСС.

Соглашение допускает возможность отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными. "Они прежде всего заботятся о здоровье игроков, и я считаю, что это правильно. Ничего важнее, чем здоровье атлетов, нет", - отметил Брызгалов.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.