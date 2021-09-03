Дэйли: распределение финансовых рисков стало одним из сложных вопросов по теме Олимпиады

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вопрос, связанный с распределением финансовых рисков между Национальной хоккейной лигой (НХЛ), Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК), стал одним из самых сложных по теме участия игроков лиги в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом ТАСС рассказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Фазель: игроки НХЛ будут выступать на Олимпиаде-2022 на тех же условиях, что и в Сочи

О том, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, было объявлено в пятницу.

"Переговоры с IIHF и МОК прошли на очень высоком профессиональном уровне, и хотя требовалось решить сложные вопросы, все стороны добросовестно работали над тем, чтобы решить их мирно. Одним из самых сложных вопросов стал тот, как распределить все финансовые риски, связанные с коронавирусом, - сказал Дэйли. - Стоимость коммерческих прав, которую мы в конечном счете смогли закрепить, больше той, что была во время Олимпийских игр в Сочи, но, конечно, все еще не в той степени, на которую рассчитывали".

Олимпиада 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.