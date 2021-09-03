{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хоккеист Шипачев оценил свои шансы сыграть на Олимпиаде в Пекине

Центрфорвард "Динамо" отметил, что все будет зависеть от игры за клуб по сезону

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Вадим Шипачев считает, что может поехать на Олимпийские игры, если хорошо проведет нынешний сезон. Такое мнение он высказал журналистам после матча Континентальной хоккейной лиги.

В пятницу было объявлено, что хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпийских играх.

"Мне очень хочется провести хороший сезон за "Динамо" и помочь команде. Если буду играть хорошо, то появятся шансы [на участие в Играх]. Если нет, то нет. Там же не спрашивают игроков. Как решат наверху", - сказал Шипачев.

"Санька Овечкин, наверное, рад", - добавил он.

Теги
КХЛОлимпиада-2022 в Пекине
Летние олимпийские виды спорта
Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Тимур Моргунов стал четвертым в прыжках с шестом
Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Читать полностью