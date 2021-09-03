ТАСС, 3 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Россиянка преодолела планку на высоте 2 м. Победу в соревнованиях одержала украинка Ярослава Магучих, показавшая результат 2,02 м. Третьей стала представительница Австралии Никола Макдэрмотт (2 м).

Россиянин Тимур Моргунов занял четвертое место в прыжках с шестом с результатом 5,75 м. Победу одержал швед Арман Дюплантис (5,91 м), вторым стал американец Кристофер Нильсен (5,85 м), третьим - его соотечественник Кей-Си Лайтфут (5,85 м).

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.

Финал Бриллиантовой лиги состоится 8-9 сентября в Цюрихе.