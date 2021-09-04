В первых в истории Играх стран СНГ в Казани примут участие 1 139 спортсменов

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Более тысячи спортсменов примут участие в первых в истории Играх стран Содружества Независимых Государств, первыми прилетели участники из Азербайджана. Об этом журналистам сообщили организаторы Игр.

"В Играх примут участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет из 9 стран СНГ (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан). В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград", - сообщил оргкомитет Игр стран СНГ.

Первые Игры стран СНГ официально 4 сентября и продлятся до 11 сентября. На соревнованиях будут задействованы более 400 судей и рефери, а также 1 074 волонтера.

Состязания пройдут по 16 видам спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика.

В пятницу уже разыграли 10 медалей в соревнованиях по греко-римской борьбе. На счету российских спортсменов пять золотых и две серебряные награды, три золота выиграли азербайджанцы, два - белорусы.

Церемония открытия Игр

Официальная церемония открытия Игр СНГ в Казани состоится 4 сентября. Она пройдет на Аллее флагов на территории Деревни Универсиады в Казани, где проживают спортсмены. Начало церемонии открытия запланировано на 19:00 мск.

Как рассказала пресс-служба президента Татарстана, на церемонии пройдет парад участников, затем покажут театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран СНГ, а также раскрывающее тему дружбы и единения народов.

Церемония пройдет в закрытом режиме без допуска зрителей, но любой желающий сможет посмотреть ее на официальном сайте Ciskazan2021.com, а также в официальном сообществе Игр во "Вконтакте".

Допуск зрителей

Организаторы Игр стран СНГ в Казани допустят на соревнования зрителей с учетом заполняемости трибун не более чем на 50%, однако желающим посетить соревновнования необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Требовать ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации от зрителей не будут.

Как ранее сообщал министр спорта Татарстана, ожидается большое количество болельщиков, потому что игры проходят впервые и сразу после окончания Олимпийских игр.

Билеты будут продаваться в центры гимнастики, бокса и настольного тенниса, культурно-спортивный комплекс "КАИ ОЛИМП", стадионы "Мирас" и "Тулпар", а также дворец единоборств "Ак Барс". При этом состязания в Центре бадминтона, а также все соревнования по стрельбе пройдут без зрителей. Экстрим-парк "Урам" будет открыт для свободного посещения.

Прямые трансляции соревнований I Игр стран СНГ можно будет увидеть на официальном сайте, а также в официальном сообществе Игр во "Вконтакте".

Первоначально соревнования должны были пройти в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, затем из-за пандемии коронавируса были перенесены на сентябрь того же года, впоследствии - на 2021 год.

Идею проведения Игр стран СНГ выдвинула Российская Федерация. Предложение было поддержано на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе 28 сентября 2018 года. Игры проводятся в целях укрепления традиционно сложившихся дружественных связей между народами и практической реализации Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта стран Содружества Независимых Государств.