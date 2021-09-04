В предпоследний день Паралимпиады будут разыграны медали в 11 видах спорта

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Медали в 11 видах спорта будут разыграны в предпоследний день летних Паралимпийских игр. Суббота станет последним соревновательным днем для спортсменов, выступающих в стрельбе из лука, бочче, гребле на байдарках, футболе, тхэквондо и теннисе на колясках.

В стрельбе из лука сборная России в турнире смешанных команд в 1/8 финала сразится с командой США. В бочче россияне в полуфинале в категории BC4 (среди спортсменов с нецеребральными нарушениями, влияющими на координацию) сыграют с командой Словакии. В тхэквондо Зайнутдин Атаев в 1/8 финала в категории K44 (среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата) встретится с британцем Джозефом Лэйном. Мужская сборная России по волейболу сидя сыграет в финале против команды Ирана.

В стрельбе из пистолета с 50 м в категории SH1 (для спортсменов с нарушениями верхних и/или нижних конечностей), где сначала пройдет квалификация, выступит Сергей Малышев. В стрельбе из винтовки лежа в категории SH2 (среди спортсменов с поражением верхних конечностей, полностью или не в сочетании с поражением нижних конечностей) выступит Антонина Жукова.

45-летний Малышев является одним из ветеранов паралимпийской стрельбы. Заниматься он начал еще в 1989 году в родном Балашове, спустя пять лет выполнил норматив мастера спорта. Представлял Россию на Паралимпийских играх 1996 года в Атланте, но в связи с несовершенством спортивно-медицинской классификации спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата не выступал на высоком уровне с 1997 по 2003 год.

После возобновления карьеры в 2005 году он стал призером чемпионата мира, а на Играх в Пекине завоевал серебро. В Токио он уже выступил в двух дисциплинах: в стрельбе из пистолета с 10 м занял восьмое место, а в стрельбе с 25 м стал четвертым.

Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете. Всего на счету россиян 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. На третьем месте располагается команда США (34-34-24), лидерство сохраняет сборная Китая (85-53-46), вторыми идут британцы (37-34-40).