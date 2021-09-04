Российские футболисты на выезде сыграют с командой Кипра в рамках отбора на чемпионат мира

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в субботу проведет гостевой матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Россияне в пятом туре сыграют с командой Кипра, встреча пройдет в Никосии на стадионе ГСП и начнется в 19:00 мск.

В сентябре команды Кипра и России провели по одному матчу в отборочном раунде чемпионата мира. 1 сентября россияне дома сыграли вничью с хорватами (0:0), в тот же день сборная Кипра на выезде уступила команде Мальты со счетом 0:3. В матче не примут участие голкипер Сергей Песьяков, который покинул сбор российской команды по решению тренерского штаба, а также защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов, которым тренерский штаб дал отдохнуть, они продолжают тренироваться в Новогорске. Из-за травмы спины не сыграет полузащитник Даниил Фомин, он покинул расположение национальной команды.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что тренерский штаб изучил команду Кипра. "Мы не подстраивались и под сборную Хорватии, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать, - сказал Карпин. - Не хотим подстраиваться и под сборную Кипра, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, команда Кипра будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать".

Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу выделил сильные стороны российской команды перед матчем. "Команда очень быстра в атаке, имеет высокий ритм, эта сборная ведет себя конкурентоспособно на поле, есть хорошие перспективы, - сказал Костеноглу журналистам. - Я не хочу делать предположения относительно результата, единственное, к чему мы стремимся, это показать хорошую игру. Не хотел бы выделять отдельных игроков, команда действительно имеет сильных и перспективных футболистов. Что касается работы новых футболистов, мы только со временем сможем понять, насколько они хороши".

Сборные Кипра и России играли между собой в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года. На своем поле сборная России победила со счетом 1:0, в гостях россияне разгромили соперника (5:0).

Без явного капитана

Матч на стадионе ГСП вместимостью 22 859 зрителей смогут посетить 75% болельщиков от общей вместимости арены. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Кипрской федерации футбола (КПФ), из-за ситуации с коронавирусом запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд. "Билеты смогут купить только лица, постоянно проживающие на Кипре при условии, что они полностью вакцинированы и у них есть карта болельщика, выданная Спортивной организацией Кипра", - сообщили в пресс-службе КПФ. Встречу обслужит судейская бригада из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.