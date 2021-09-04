Протокол и "пузырь" в Пекине. Что ждет игроков НХЛ при выступлении на Олимпиаде

ТАСС, 4 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорились о том, что игроки лиги примут участие в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, о чем официально объявили в пятницу. Однако НХЛ и профсоюз игроков могут аннулировать это соглашение в случае неблагоприятной ситуации с коронавирусом в китайской столице.

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О том, что НХЛ отпустит игроков на Игры, было понятно еще в середине августа, когда в опубликованном календаре регулярного чемпионата лиги появился перерыв на Олимпиаду с 5 по 22 февраля. Позже стало известно, что IIHF обеспечила участие игроков лиги в олимпийском квалификационном турнире, сумев выплатить соответствующие страховки. "Я знаю, что могу говорить от имени любителей хоккея во всем мире, мы приветствуем решение вернуть лучший хоккей на Олимпиаду. У нас было много конструктивных дискуссий, для того, чтобы это произошло в установленные сроки, была проделана кропотливая работа", - отметил глава IIHF Рене Фазель, чьи слова приводит пресс-служба организации. "Мы понимаем, как страстно игроки НХЛ относятся к выступлениям за свои страны. Мы очень рады, что нам удалось заключить соглашения, которые позволят возобновить лучшие по качеству соревнования на олимпийской арене", - отметил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. Конкретика от IIHF и НХЛ Основным при переговорах был вопрос размера страховок, особенно в условиях коронавируса. Уже позднее Дэйли сообщил ТАСС, что переговоры лиги с МОК и IIHF прошли на "очень высоком профессиональном уровне".

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"И хотя требовалось решить сложные вопросы, все стороны добросовестно работали над тем, чтобы решить их мирно. Одним из самых сложных вопросов стал тот, как распределить все финансовые риски, связанные с коронавирусом, - сказал Дэйли. - Стоимость коммерческих прав, которую мы в конечном счете смогли закрепить, больше той, что была во время Олимпийских игр в Сочи, но, конечно, все еще не в той степени, на которую рассчитывали". Раскрыл ряд условий переговоров и Фазель. "Мы будем работать по тому же контракту, что был в Сочи, имеются в виду страховка и логистика. Добавил проблем ковид, это большой риск, но организаторы в Китае рассказали, что шанс заразиться - почти ноль процентов. Будет очень строгий протокол. Наверняка всем придется быть вакцинированными - от игроков до журналистов, но это очень важно", - сказал Фазель ТАСС. Страховок от коронавируса нет Довольно интересными оказались условия, которые были отражены в письме, отправленном исполнительным директором профсоюза Дональдом Фером игрокам и их агентам.

Так, отказ от участия в Олимпиаде может последовать как по итогам общего решения НХЛ и профсоюза, так и в индивидуальном порядке со стороны игроков, которые могут это сделать в любое время и без последствий. Стороны договорились, что хоккеисты будут застрахованы от травм и болезней, но речи о страховом покрытии в случае коронавируса нет. В качестве компромисса IIHF согласилась создать фонд в размере $5 млн для покрытия потерянных игроками зарплат, если они заразятся коронавирусом уже во время Олимпиады, строго соблюдая все протоколы. В письме также идет речь об условиях "пузыря" и существенных ограничениях во время олимпийских соревнований. Хоккеисты будут соблюдать антидопинговые правила: начиная с 15 октября они должны проходить тестирование со стороны Всемирного антидопингового агентства, которое может включать в себя проверку на расширенный список запрещенных веществ. Все матчи олимпийского турнира будут проходить на площадках размера стандартов лиги, обслуживаться главными и линейными судьями НХЛ. Никаких ознакомительных лагерей, которые федерации традиционно проводили перед олимпийским сезоном, не будет. Возможны только виртуальные встречи с кандидатами из игроков перед Олимпиадой. Реакция российской стороны Федерация хоккея России (ФХР) уже сообщила, что с учетом возможного аннулирования нынешнего решения она продолжит готовить на Олимпиаду два состава. "Учитывая, что НХЛ может изменить свое решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в Олимпиаде: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года", - сказал ТАСС президент ФХР Владислав Третьяк.

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