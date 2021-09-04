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Паралимпиада в Токио

Россиянин Вдовин завоевал серебро Паралимпиады в беге на 200 м

Результат легкоатлета составил 22,24 секунды

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Вдовин завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 200 м. Спортсмены выступали в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Результат россиянина составил 22,24 секунды. Первым с мировым рекордом стал американец Ник Мэйхью (21,91). Тройку лидеров замкнул бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62). Другой россиянин Чермен Кобесов финишировал четвертым (22,85).

27-летний Вдовин ранее стал паралимпийским чемпионом в беге на 400 м, установив мировой рекорд. Также россиянин завоевал серебро в беге на 100 м. Он является десятикратным чемпионом мира, в его активе также пять золотых медалей чемпионатов Европы. С 2010 года он входит в состав национальной команды. Вдовин был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград. На первом месте идет сборная Китая (86-52-47), далее располагаются команды Великобритании (38-35-40) и США (35-34-26).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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