Третья ракетка мира Осака не смогла выйти в четвертый круг US Open

ТАСС, 4 сентября. Японская теннисистка Наоми Осака уступила канадке Лейле Фернандес в третьем круге US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Фернандес. В следующем круге канадка сыграет с посеянной под 16-м номером Ангелик Кербер (17-е место мирового рейтинга), обыгравшей американку Слоан Стивенс (66-е место).

Осаке 23 года, она занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Японка становилась победительницей US Open в 2020 году, тогда она в финале обыграла белоруску Викторию Азаренко. Также Осака выигрывала US Open в 2018 году, теннисистка дважды становилась победительницей Australian Open (2019, 2021).

Фернандес 18 лет, в рейтинге WTA она занимает 73-ю строчку. На турнирах Большого шлема канадка не проходила дальше третьего раунда.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Наибольшее количество побед на турнире у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).