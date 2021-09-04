Украинский бегун снова не сфотографировался с россиянами на награждении на Паралимпиаде

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Украинский спортсмен Игорь Цветов и российские бегуны Дмитрий Сафронов и Артем Калашян во второй раз не сделали совместную фотографию на подиуме на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим. Украинец Цветов занял второе место.

В таком же порядке спортсмены расположились и в забеге на 100 метров на Паралимпийских играх, который прошел 30 августа. Тогда россияне просили Цветова подойти к ним для совместной фотографии, но украинец отказался. В субботу Цветов также воздержался от совместной фотографии, оставшись на подиуме в стороне от российских спортсменов.

При этом он похлопал россиянам во время вручения медалей, а также после исполнения фрагмента из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского, который на соревнованиях звучит в честь побед российских спортсменов.