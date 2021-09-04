{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Украинский бегун снова не сфотографировался с россиянами на награждении на Паралимпиаде

В субботу россиянин Дмитрий Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в беге на 200 метров, украинец Игорь Цветов стал вторым, российский бегун Артем Калашян - третьим

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Украинский спортсмен Игорь Цветов и российские бегуны Дмитрий Сафронов и Артем Калашян во второй раз не сделали совместную фотографию на подиуме на церемонии награждения на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему

В субботу Сафронов завоевал золотую медаль Паралимпиады в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата, Калашян стал третьим. Украинец Цветов занял второе место.

В таком же порядке спортсмены расположились и в забеге на 100 метров на Паралимпийских играх, который прошел 30 августа. Тогда россияне просили Цветова подойти к ним для совместной фотографии, но украинец отказался. В субботу Цветов также воздержался от совместной фотографии, оставшись на подиуме в стороне от российских спортсменов.

При этом он похлопал россиянам во время вручения медалей, а также после исполнения фрагмента из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского, который на соревнованиях звучит в честь побед российских спортсменов.

Теги
Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Паралимпиаде в Токио
Ни одного случая заражения среди спортсменов не выявлено
Читать полностью