{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

«Любовь к родине - золото Паралимпиады». Сафронов об инциденте с украинцем на Играх

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м 30 августа, отказался от традиционной совместной фотографии с Сафроновым, завоевавшим золото, и бронзовым призером россиянином Артемом Калашяном
Игорь Цветов, Дмитрий Сафронов и Давид Джатиев Thomas Lovelock for OIS via AP
Описание
Игорь Цветов, Дмитрий Сафронов и Давид Джатиев
© Thomas Lovelock for OIS via AP

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио россиянин Дмитрий Сафронов считает, что настоящее проявление патриотизма для спортсмена - это золотые медали, завоеванные для страны, а не отказ фотографироваться на пьедестале почета Игр с победителями. Об этом Сафронов заявил журналистам.

На эту тему

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м на Паралимпийских играх в Токио 30 августа, отказался от традиционной совместной фотографии с Сафроновым, завоевавшим золото, и бронзовым призером россиянином Артемом Калашяном.

"Как отреагировал? Да никак - это его дело, - сказал Сафронов. - У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями".

4 сентября Сафронов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады, победив в беге на 200 м. Цветов стал вторым, Калашян - третьим.

Теги
Паралимпиада в Токио
Паралимпиада в Токио
Калашян назвал некрасивым поведение украинского спортсмена на награждении на Паралимпиаде
Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м на Паралимпийских играх в Токио 30 августа, отказался от традиционной совместной фотографии с россиянином Сафроновым, завоевавшим золото, и Калашяном, занявшим третье место
Читать полностью