Легкоатлет Сафронов посвятил два золота Паралимпиады тренеру, ставшей ему второй мамой

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Дмитрий Сафронов, в субботу завоевавший второе золото Паралимпийских игр в Токио, посвятил свои награды личному тренеру Галине Кошелевой, которую считает своей второй мамой. Об этом Сафронов рассказал журналистам после победы на дистанции 200 метров для спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Сафронов преодолел дистанцию за 23,00 секунды, побив предыдущий мировой рекорд украинца Игоря Цветова на 0,04 секунды. Цветов занял второе место в финальном забеге (23,25). Бронзовую медаль завоевал еще один россиянин Артем Калашян (23,75), Давид Джатиев финишировал четвертым (23,85). Ранее Сафронов выиграл на дистанции 100 м также с мировым рекордом.

"Она заботится и лелеет нас, без нее ничего бы этого не было, - рассказал Сафронов. - Сколько она работала, сколько натерпелась от нас, от моего сложного характера, я постоянно с ней спорил, а она всегда оказывалась права. Обе мои медали посвящаю ей, сколько она натерпелась от моего характера, и сейчас в первую очередь я пойду поблагодарю ее - она мне как вторая мама. Вчера пришла и сказала мне: "Ты десять лет для чего работал? Чтобы выйти и одну медаль выиграть?"

Сам победный забег Сафронов почти не помнит. "Все как в тумане, помню только старт, как догнал с колодок украинского спортсмена, выход с виража и финиш, когда бегу, рядом никого, и я победно поднял руки. Но у меня всегда так - сосредотачиваешься на своей цели, на финише, и не думаешь больше ни о чем. А на финише - радость, гордость, то, что вернул свой рекорд, чтобы напротив него моя фамилия была".

"Сказали бы мне до Игр, что у меня два золота будет, я бы не поверил, только вот после сотки поверил. Утром перед финалом потер золотую медаль на удачу, она мне прибавила уверенности, но мандраж все равно был больше чем перед 100 метрами, потому что я понимал - украинский спортсмен по-любому готов, он чемпион Игр и хочет вернуть себе победу, но мы сегодня были лучше", - отметил Сафронов.

Спортсмен с нетерпением ждет встречи с семьей, особенно со своим главным фанатом - дедушкой Юрием Петровичем. "Приеду домой и покажу ему эти медали, он мой самый большой фанат, смотрит каждый мой забег, переживает, звонит тоже после каждого, даже когда проигрываю, когда хочу побыть один: "Ну как там?" Вся моя семья - мои фанаты, и все, что я делаю, делаю для них, чтобы они были горды мной, ведь они меня воспитали, подняли, до сих пор за мной ухаживают, хотя я уже самостоятельный, иногда даже чересчур".