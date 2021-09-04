Сборная России выиграла бронзу паралимпийского турнира по бочча

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по бочча обыграла команду Португалии и выиграла бронзовую медаль Паралимпийских игр.

Матч закончился со счетом 5:1 в пользу российских спортсменов. Атлеты выступают в категории BC4, игроки этого класса имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен.

Финальная игра пройдет позже в субботу, в матче за золотые медали Паралимпиады сыграют сборные Словакии и Гонконга.

Соревнования по бочча проводятся в индивидуальном, парном и командном зачетах. Матч длится четыре энда в индивидуальном и парном зачетах и шесть эндов в командном. В игре используется два мяча: белый мяч-мишень и красный или синий мяч (Джек). Энд начинается со вбрасывания Джека, затем спортсмены, пары или команды выбрасывают по шесть мячей, победителем считается тот, чей мяч будет ближе всех к Джеку. Сторона, чей мяч находится ближе к Джеку, получает одно очко за каждый мяч, который ближе к Джеку, чем мяч соперника, в случае, если по истечению всех эндов счет остается равным, то проводится тай-брейк.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Китая (87-52-48), вторыми идут британцы (40-36-41), тройку лидеров замыкают американцы (35-35-27). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.