Калашян назвал некрасивым поведение украинского спортсмена на награждении на Паралимпиаде

Цветов, ставший вторым в забеге на 100 м на Паралимпийских играх в Токио 30 августа, отказался от традиционной совместной фотографии с россиянином Сафроновым, завоевавшим золото, и Калашяном, занявшим третье место. 4 сентября Сафронов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады, победив в беге на 200 м. Цветов стал вторым, Калашян - третьим.

"Очень доволен своим выступлением - свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м. Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все", - рассказал Калашян.

Другой российский спортсмен Давид Джатиев финишировал четвертым. "Стратегии у нас сегодня особо не было, главное было попасть в призы, но у Давида немного не получилось. Я был в хорошей форме, но если бы не дискомфорт в колене, мог быть и сильнее. На тренировке с колодок стартовал, и может быть дернул, потянул - ноющая боль, когда с колодок пытаешься растолкаться, а когда уже бегу, все нормально", - отметил Калашян.

"Мы втроем хорошо друг к другу относимся, у нас в сборной хороший коллектив. Жаль, что Давид в призы не попал - он талантливый, молодой, надеемся, что на чемпионате мира себя покажет. Надо готовиться, побеждать, бороться с нами, с украинцем", - добавил бронзовый призер Паралимпиады.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.