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Паралимпиада в Токио

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет Паралимпийских игр в Токио

Китайские спортсмены завоевали 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей
© Yuichi Yamazaki/Pool Photo via AP

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая досрочно стала победителем медального зачета Паралимпийских игр в Токио.

Китайские спортсмены завоевали 87 золотых, 52 серебряные и 48 бронзовых медалей. Идущая второй команда Великобритании (40-36-41) потеряла шансы на то, чтобы догнать сборную Китая по количеству завоеванных золотых медалей и обойти ее в медальном зачете.

Сборная Китая неизменно становится победителем Паралимпийских игр с 2004 года. На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро китайские спортсмены завоевали рекордные 239 медалей (107-81-51).

Сборная России в медальном зачете Паралимпиады в Токио занимает четвертое место, российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград. Тройку лидеров замыкают американцы (35-35-27). Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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