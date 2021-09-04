Мэр Владивостока заявил, что вся страна ждала бы проведение Олимпиады в городе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Олимпиады во Владивостоке ждала бы вся страна, это амбициозный проект, но сперва город должен принять другие международные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что РФ может подать заявки на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке. Однако, по мнению главы государства, пока говорить об этом преждевременно, поскольку должно быть соблюдено несколько условий.

"У нас должны быть амбициозные цели и задачи. Чтобы дойти до Олимпиады, которую, уверен, ждала бы вся страна, надо пройти понятный путь. То, что мы обсуждали с министром спорта РФ накануне, - мы подаем заявку на проведение международных соревнований "Дети Азии", это будет первая отправная точка на этом пути", - сказал Шестаков.

Мэр Владивостока подчеркнул, что город может проводить мероприятия мирового уровня. "По городской инфраструктуре мы достаточно крепки: у нас достаточно гостиниц, современный аэропорт, красивый город, прекрасное море. Посмотрим, как мы отработаем по спортивной инфраструктуре", - отметил Шестаков.

"Также мы проговорили с министром спорта, что было бы целесообразно провести здесь Универсиаду. Это было бы адекватным шагом к проведению Олимпиады. Путь абсолютно понятен: впереди должна быть умопомрачительная цель, не меньше, чем Игры. Команда у нас молодая, амбициозная, и мы бы хотели для Владивостока красивой и яркой судьбы, и Олимпиада очень хорошо вписывается в эту историю", - заключил собеседник ТАСС.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.