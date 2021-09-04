Игрок сборной России по бочча считает, что команда показала свою конкурентоспособность

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по бочча доказала на Паралимпийских играх в Токио, что является конкурентоспособной командой, которая может показать результат здесь и сейчас. Об этом заявил игрок национальной команды Иван Фролов.

"Осознание нашего успеха придет, наверное, позже, пока в голове еще игра, прокручиваю моменты и наслаждаюсь ими. Мы ехали в Токио за медалями, все сборные, с которыми здесь встречались, мы уже обыгрывали. У нас абсолютно конкурентоспособная команда, способная показать результат здесь и сейчас. После неудачного полуфинального матча мы забыли о той игре, собрались с новыми мыслями и силами, пошли в бой и победили", - сказал Фролов.

"У меня изнутри просто бьет истерика, это просто что-то нереальное. Это мой первый турнир такого крупного уровня, и я нахожусь в невероятном восторге", - прокомментировала победу в матче за бронзу Адонина.

Сафин заявил, что россияне выходили играть первым номером и были уверены в победе. "Я пока не могу ничего сказать о своих эмоциях, на корте я оставил и слезы, и радость. Я еще пока не осознал то, что мы сделали, наверное, это придет, когда мы будем стоять на пьедестале на церемонии награждения. Мы хотели доказать, что еще не сказали своего последнего слова, и понимали, что нам нужна только победа. Тем более что соперник хорошо нам знаком, и мы выходили играть первым номером".

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград. Лидером зачета остается сборная Китая (87-52-48), вторыми идут британцы (40-36-41), тройку лидеров замыкают американцы (35-35-27). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Соревнования по бочча проводятся в индивидуальном, парном и командном зачетах. Матч длится четыре энда в индивидуальном и парном зачетах и шесть эндов в командном. В игре используется два мяча: белый мяч-мишень и красный или синий мяч (Джек). Энд начинается со вбрасывания Джека, затем спортсмены, пары или команды выбрасывают по шесть мячей, победителем считается тот, чей мяч будет ближе всех к Джеку. Сторона, чей мяч находится ближе к Джеку, получает одно очко за каждый мяч, который ближе к Джеку, чем мяч соперника, в случае, если по истечении всех эндов счет остается равным, то проводится тай-брейк.